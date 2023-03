Marano, strisce blu: siamo al Medioevo senza la possibilità di pagare con tessere prepagate. Eppure lo prevede il bando

Buonasera direttore, le scrivo per segnalare al Comune, a nome di tutti gli esercenti attività commerciali della zona di via Baracca. Da bando di affidamento della sosta a pagamento “strisce blu” vi è l’obbligo, AL PUNTO N.2, della ditta concessionaria di “PREDISPOSIZIONE ED ISTALLAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DELLA PIU MODERNATECNOLOGIA CHE PERMETTA IL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI ANCHE A MEZZO DI TESSERE PREPAGATE”. tale obbligo, al punto 15 – PENALITA’ – del bando in caso di ripetute inadempienze nella gestione del servizio affidato, prevede la risoluzione anticipata del contratto, senza preavviso. Dato che da 3 anni, anche mediaticamente, è divenuto notorio che i sistemi digitali di pagamento non sono mai entrati in funzione, gli ex preposti, gli attuali preposti, perché non controllano? A ogni ora del giorno, commercianti, clienti delle attivita’ commerciali, abitanti e cittadini tutti, vagano sui marciapiedi chiedendo il cambio di tagli di denaro in monete per il pagamento, sperando che nel frattempo non sia arrivata già la sanzione per omesso pagamento.

I commercianti soprattutto subiscono questi disagi, data la mancanza di abbonamenti per residenti e commercianti, sono costretti a farsi la cortesia tra esercenti per i cambi moneta. i commercianti tutti sono stanchi di subire e per tanto stiamo preparando un esposto per il rispetto del bando o la rescissione anticipata per gravi inadempienze .

Pezzella Domenico, responsabile CaF via Baracca.