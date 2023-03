Marano, questione parcometri. La municipale: “Troppe vandalizzazioni, questo il motivo per cui non si riesce a pagare con carte prepagate”

114 Visite

I parcometri sono predisposti per il pagamento con carte prepagate, ma vengono sistematicamente vandalizzati. Stamani, secondo quanto comunicato dalla polizia municipale, sono state riscontrate tre vandalizzazioni. In via Baracca, nello specifico, ci sono 2 parcometri che prevedono tale forma di pagamento. Il terzo installato è stato messo in una fase successiva all’emissione del capitolato ed è a carico della ditta. Questo, in sintesi, quando comunicato dagli organi preposti in merito alle lamentele dei commercianti di via Baracca. Indagini in corso per individuare i malviventi e i vandali.













