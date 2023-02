Marano, liquami fognari nell’alveo naturale. La lettera: “Comprammo casa con regolare licenza e immissione in fogna, ora ci dicono che non siamo in regola. Perché non costruirle?””

242 Visite

Gent. Direttore Bocchetti,

sono una cittadina di Marano e vorrei esporre un problema che stiamo

vivendo in tanti nella zona dove abito e che riguarda la legalità del nostro

vivere quotidiano. Io abito da circa 30 anni in via Corree di sotto, in una

casa acquistata con regolare atto notarile provvista di licenza edilizia

rilasciata dal Comune di Marano e chiaramente pagata un certo prezzo

proprio in virtù di questi requisiti (in quel periodo le case senza licenza

edilizia costavano la metà e molte sono state condonate in seguito).

Nel trascorrere del tempo io, come altri cittadini, abbiamo pagato

IMU ,tasse comunali, nelle bollette dell’acquedotto abbiamo pagato anche

la voce ”acque reflue” ecc. Ora dopo tanti anni, doccia fredda per tutti.

Siamo stati dichiarati inquinatori ambientali poiché la fogna che serve le

nostre abitazioni, alla fine del percorso non si incanala nell’alveo preposto

per le acque scure ma in quello delle acque chiare. Tra l’altro queste sono

notizie che noi cittadini abbiamo appreso in modo autonomo magari

leggendo i giornali o addirittura sui social perché il Comune non ha mai

avvisato nessuno in maniera ufficiale di questo problema.

In tutto questo tempo di chi doveva essere la responsabilità del controllo,

chi ha messo le firme per affermare che tutto era a posto? Probabilmente

i responsabili nel frattempo saranno tutti morti o ridotti in miseria per cui

non è possibile nessun tipo di rivalsa legale.

Ora però siamo arrivati all’assurdo, invece di pensare ad una soluzione

radicale, legale e di rispetto ambientale, si obbligano i cittadini a pagare

multe e all’obbligo di costruire un pozzo nero per gli scarichi con

chiaramente la manutenzione a carico del proprietario della casa (un

camion dell’autoespurgo per una famiglia di 4 persone deve intervenire 1

volta a settimana al costo di € 250, perché la capienza delle fosse è anche

in base alla quadratura della casa).

A questo punto il guaio è fatto, non sarebbe più intelligente e produttiva

una conciliazione tra il Comune e i cittadini? Ci potrebbe essere una

sanzione per i cittadini e la partecipazione economica del Comune (non

dimentichiamo che le maggiori responsabilità sono proprio da attribuire

alla cattiva gestione comunale).

Questi soldi potrebbero essere utilizzati per risolvere in maniera definitiva

e corretta questa orrenda situazione.

La ringrazio dell’attenzione e Le chiedo se si può fare portavoce presso i

Commissari di tutto ciò.

P.S. Da notare che attualmente via Corree di sotto è senza illuminazione

stradale da circa 3 mesi, non si vede un operatore ecologico dal periodo

del Covid e le voragini sull’asfalto sono le stesse di tutte le strade e

l’ultima estate è stata un incubo per la mancanza di acqua.

Lettera di una residente













