Ruby Ter, assolto Berlusconi

Silvio Berlusconi assolto. È la sentenza del processo «Ruby ter», nel quale l’ex premier, era imputato, con altri 28 accusati, a vario titolo, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Ma secondo i giudici «il fatto non sussiste». Assolti da tutti i capi d’accusa anche gli altri 28 imputati. Karima «Ruby» El Mahroug, dopo la lettura della sentenza con cui il Tribunale di Milano ha assolto anche lei, si è presentata in aula. Ha stretto le mani al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e al pm Luca Gaglio e ha dichirato: «Non immaginavo una cosa così. Sono contentissima. È stata una liberazione da una vicenda che mi ha travolto da quando avevo 17 anni e che è stata un macigno non da poco. Sono molto felice». E ha continuato: «Per fortuna oggi c’è un’assoluzione in cui si può parlare e dire che tutto quello che si è detto da parte mia è sempre stata la verità. Di Berlusconi, anche ai tempi, ne ho sempre parlato bene, non ho mai parlato dell’uomo politico. Ho sempre parlato dell’uomo e con me si è sempre comportato bene, quindi, potrò solamente essergli grata, grata di aver conosciuto una persona così. Poi quello che è venuto dopo non lo auguro a nessuno, in tanti momenti ho pensato anche che era meglio non averlo mai incontrato.













