Qatargate, immunità parlamentare revocata a Andrea Cozzolino e Marc Tarabella

La plenaria del Parlamento Europeo ha votato a Bruxelles in favore della rimozione dell’immunità degli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino su richiesta del giudice istruttore belga Michel Claise che indaga su presunti fatti di corruzione volti a influenzare i processi decisionali delle istituzioni Ue, il cosiddetto Qatargate. Entrambe le votazioni sono avvenute per alzata di mano, come previsto in questi casi. La procedura, iniziata a gennaio, sarà completata quando la decisione verrà formalmente comunicata ai deputati interessati e alle autorità richiedenti, probabilmente molto presto. A quel punto il giudice istruttore Michel Claise potrà procedere come crede e finora ha usato la detenzione preventiva senza troppe remore: i 4 principali sospettati (Pier Antonio Panzeri, Eva Kaili, Francesco Giorgi e Niccolò Figà Talamanca) sono in carcere da quasi 2 mesi (l’ultimo aveva ottenuto inizialmente i domiciliari ma la Procura si è opposta). La procedura era iniziata il 16 gennaio quando, dopo aver ricevuto la richiesta nell’ambito di un’inchiesta della Procura Federale belga, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ne ha annunciato l’avvio. Come previsto dal regolamento dell’Aula, le richieste di revoca dell’immunità sono state deferite alla commissione Giuridica che ha adottato le sue raccomandazioni. La proposta di risoluzione della relatrice Manon Aubry raccomandava la revoca dell’immunità dei deputati Cozzolino e Tarabella in modo da consentire lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità belghe.













