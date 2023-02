Calvizzano: saldo e straccio. Free Calvizzano: “L’Amministrazione penalizza cittadini”

77 Visite

Nel Consiglio Comunale del 30/01/2023 è stata approvata la proposta di delibera

per negare il diritto ai cittadini calvizzanesi di potersi avvalere della

misura premiale del «saldo e stralcio» delle cartelle esattoriali degli anni

passati (dal 2000 al 2015) con importi inferiori ai 1.000 euro. Diritto

sancito nella legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) approvata dal Parlamento

italiano a fine dicembre 2022.

Tutto questo per fare cassa a discapito dei cittadini calvizzanesi e di un

principio sancito dal Parlamento.

La motivazione di tale assurda decisione è quella che il Comune con tale

normativa, perde gli interessi maturati, di conseguenza debbono essere pagati dai

cittadini contribuenti.

Come Movimento Futura FreeCalvizzano riteniamo tale decisione sbagliata

e contro gli interessi dei Cittadini calvizzanesi, soprattutto in un periodo

di forte crisi economica e sociale.

Segreteria Movimento Futura FreeCalvizzano













