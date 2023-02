966 Visite

Gravi incidente stradale in via Castelbevedere. Un’auto bianca, una Golf, avrebbe travolto una Vespa. L’uomo a bordo del motoveicolo è a terra, privo di sensi. Si è in attesa dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti. La dinamica non è ancora chiara.













