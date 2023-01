FREE QUARTO. DOMENICA NUOVO GAZEBO A SAN CASTRESE

101 Visite

Il vento forte e freddo non invogliava molto a passeggiare, ma nonostante questo clima

sono state tante le persone che si sono fermate, in piazza Santa Maria, al primo gazebo di

Free Quarto. Tutti erano incuriositi da una realtà nuova, finora conosciuta solo tramite le

comunicazioni diffuse sui social, ma famosa per essere legata alla nota ed apprezzata

Free Bacoli

Gli attivisti sono motivati, determinati per rendere Quarto migliore ed, oggi, sono stati lieti

di ascoltare le proposte, i suggerimenti, le rimostranze dei cittadini (segnate su un

questionario preparato in precedenza), in particolare sui trasporti che sono una storica

nota dolente). E’ stato ribadito che il direttivo è molto concentrato su questo tema e le loro

criticità saranno sottoposte all’attenzione del presidente ed ad di Eav Umberto De

Gregorio che incontreremo prossimamente.

Free Quarto non si ferma. Domenica prossima gli attivisti saranno, dalle 10.30 alle 13, in

via De Curtis nel parcheggio adiacente la chiesa San Castrese per un nuovo gazebo. Sarà

l’occasione per presentare il capitolo del programma riservato ai giovani che spesso sono

demotivati, distanti dalle istituzioni che non ispirano loro più fiducia, ma bisogna

riavvicinarli alla “buona politica” ed investire sulle loro capacità, conoscenze, idee.

Pensiamo ad un laboratorio che sia propedeutico alla richiesta di un ufficiale Forum dei

Giovani del Comune di Quarto. Sarà un tavolo permanente, periodico per raccogliere idee,

confrontarsi sui temi di attualità in maniera costruttiva, scevra da pregiudizi e stereotipi.

Ogni partecipante potrà esprimere la propria opinione liberamente, senza bandiere

partitiche, in un clima di grande condivisione, ascolto e rispetto reciproco. Il futuro migliore

di ogni territorio passa attraverso questi valori e la partecipazione collettiva sempre più

numerosa. Free Quarto ci crede e si impegna alacremente in questa direzione.













