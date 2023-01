Provincia violenta, furti e rapine choc nelle abitazioni. A Quarto un altro inquietante episodio

190 Visite

Provincia violenta, rapine e furti in abitazione si susseguono. Più che bande, si tratta di veri e propri commando: gente specializzata, insomma, che agisce di notte ma anche in pieno giorno. L’altro giorno il caso della famiglia sequestrata a Marano. Ma c’è dell’altro ed è descritto in un post da Costantino Intemerato. I fatti si sarebbero verificati tre giorni fa a Quarto, in via Campana, proprio a ridosso di Marano. Scene da Arancia meccanica.

Sette persone, secondo il racconto, avrebbero assaltato un’abitazione. E sempre nel cuore della notte, come accaduto a Marano. Famiglia sequestrata in casa per oltre un’ora, sotto le minacce di armi. Erano sette i banditi, con una donna a fungere da palo e comunicare con gli altri attraverso ricetrasmittenti. La presenza della donna, con ogni probabilità di etnia rom, farebbe pensare alla banda già vista in azione nei mesi scorsi proprio nel comune di Marano.

