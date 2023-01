Marano, successo all’Open day della Socrate-Mallardo

157 Visite

Stamani grande successo di pubblico all’Open Day dell’Istituto Comprensivo Socrate-Mallardo centinaia di genitori hanno accompagnato i propri figli ai lavoratori didattici dimostrativi che hanno mostrato l’offerta formativa della scuola. I futuri alunni e i loro genitori sono rimasti affascinati dalla molteplicità di progetti che rendono l’Istituto un oasi felice di un territorio che vive il degrado socio – culturale specialmente in questo ultimo periodo con la carenza di una seria programmazione amministrativa e di poca lungimiranza. Grande successo ha avuto il laboratorio della sezione musicale con la performance di tre brani per arpa, clarinetto sassofono e violoncello che ha emozionato i presenti. Altri laboratori che hanno riscosso successo sono stati quelli della sezione sportiva unica dell’Italia meridionale e del tempo prolungato con il progetto di cinematografia e fumettistica che vede gli allievi alle prese con gli strumenti cinematografici nella creazione di veri e propri fumetti. Apprezzate sono state anche le sezioni digitali con gli allievi che diventano dei veri programmatori di programmi informatici e,la sezione linguistica che vede l’insegnamento di lingua con la madrelingua. Insomma, un’offerta formativa che si fa eccellenza anche nei segmenti dell’ infanzia e primaria dove gli alumni vengono accolti e seguiti con gocce d’amore , guidati alla curiosità del sapere,metodo questo che fa dell’ istituto polo di alta formazione senza lasciare indietro nessuno , infatti grande é l’impegno di tutto il personale scolastico nel percorso d’integrazione degli alunni con bisogni educativi specifici e degli “alunni speciali ” che vengono seguiti singolarmente con competenza e grande sensibilità dal corpo docente. Corpo docente che si mette in discussione quotidianamente con corsi di formazione in itinere e didattica innovativa, come ci ha tenuto a rimarcare il Dirigente Scolastico Teresa Formichella nel suo intervento di ringraziamento ai genitori presenti. La scoppiettante e preparata Preside ha poi ringraziato le promotrici dell’evento così meravigliosamente riuscito: le prof.sse Dominique Pellecchia e Daniela Ruggiero figure strumentali e le insegnanti Giuseppina Amatore e Luisa Cardo referenti all’orientamento in entrata, nonché tutto il corpo docente e non docente per la passione che quotidianamente mettono al servizio della formazione e della crescita dei futuri cittadini. Michele Izzo













