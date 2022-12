Marano, M5s: raccolta firme e petizione da presentare ai commissari. “Rifiuti, ripristinare servizio orario notturno”

188 Visite

Nella scorsa settimana, come gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle, abbiamo raccolto le firme per presentare una petizione ai commissari per il rispristino del servizio di raccolta dei rifiuti in orario notturno.

La stessa è stata protocollata e inviata all’attenzione dei commissari, unitamente ad una lettera di accompagnamento di cui vi proponiamo il testo.

La petizione scaturisce da una esasperazione generale che travolge la cittadinanza maranese da diversi mesi ormai, non solo a causa della questione rifiuti.

Certamente i disagi che viviamo sono frutto di anni di pessima amministrazione e siamo consci del grado di difficoltà in cui versa la macchina comunale ma, l’alienazione mostrata sino ad oggi dai membri della commissione prefettizia non ha fatto altro che aumentare il senso di abbandono istituzionale provato dai cittadini di Marano.

I giovani di questa città, insieme ai cittadini perbene (che rappresentano la maggioranza) necessitano di più attenzione e soprattutto non meritano di essere tacciati come cittadini di serie B, solo perché in passato sono stati commessi errori da parte di chi aveva ricevuto la loro fiducia.

Accogliamo positivamente i recenti provvedimenti, tra cui la riapertura del mercato pannino nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di via Unione Sovietica, e auspichiamo che altri siano in progetto. Marano è una città che ha bisogno di essere accompagnata sul sentiero della legalità e la presenza dello stato in questo momento non può e non deve mancare.

Noi, come gruppo locale del Movimento 5 stelle, siamo a disposizione ed aperti a qualsiasi tipo di confronto e supporto.

Chiediamo, dunque, di dare risposta alla petizione indicando la fattività del ripristino del servizio di raccolta rifiuti in orario notturno o, quantomeno, comunicare quali circostanze hanno portato a tale cambiamento (considerato che non ha prodotto benefici in termini di risparmio per i contribuenti). Chiediamo altresì la possibilità di incontri periodici con delegazioni di rappresentanze cittadine affinché possa assottigliarsi quella distanza istituzionale che finora ha contraddistinto l’amministrazione della commissione prefettizia.

Di seguito il testo della petizione:

Considerata la chiusura al traffico veicolare di via Vallesana, Corso Vittorio Emanuele e via Marano Quarto, il ché sta provocando la paralisi della viabilità cittadina, soprattutto nelle ore di punta; alla cui problematica si è aggiunto lo spostamento dell’orario di raccolta dei rifiuti, passando da un servizio notturno ad uno diurno, contribuendo in tal modo a peggiorare ulteriormente la condizione del traffico nelle ore mattutine, con enormi disagi per residenti e commercianti; PROPONIAMO il ripristino del servizio di raccolta dei rifiuti in orario notturno, almeno fino alla riapertura delle arterie cittadine summenzionate;

OVVERO il ripristino del servizio di raccolta dei rifiuti in orario notturno per le seguenti strade, dove il traffico risulta più intenso e/o la morfologia stradale rende difficoltoso lo svolgimento delle operazioni di raccolta: via San Rocco, corso Mediterraneo, corso Umberto I, via Vincenzo Merolla, corso Europa, corso Italia, via Lazio, via Baracca, via Tagliamento, via Cristoforo Colombo, via Piave, via Arturo Labriola, via Casa Giarrusso, via del Mare.













