Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: morto Mario Sconcerti

Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Mario Sconcerti, una delle firme più prestigiose e storiche dello sport italiano, aveva 74 anni ed era ricoverato presso il Policlinico di Tor Vergata per accertamenti di routine. “Era ricoverato a Roma ma ieri aveva rassicurato molti amici che entro Natale avrebbe fatto rientro a casa – scrive il Corriere della Sera -. I suoi parenti hanno raccontato che un malore lo ha colto in maniera improvvisa e a nulla sono serviti i tentativi dei medici per rianimarlo”.