Una splendida Aktis Acquachiara cede allo sprint contro la Florentia: i toscani vincono 10-9

Esce dall’acqua, per l’ennesima volta, a testa alta l’Aktis Acquachiara che nell’incontro valevole per la settima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 perde 10-9 contro la Rari Nantes Florentia che conserva così la testa della classifica a punteggio pieno insieme alla Roma Vis Nova. I partenopei incamerano la terza sconfitta nel torneo ed escono con zero punti dal confronto con le prime tre della classe ma con una serie di certezze che confermano la bontà dell’egregio lavoro fin qui svolto e le notevoli prospettive di crescita di una squadra che è destinata a migliorare di partita in partita. La Rari Nantes Florentia sta conducendo un campionato fin qui egregio e, contro tutti i pronostici della vigilia, la truppa allenata da Walter Fasano, oggi priva del capitano Ciro Alvino, ha costretto i ragazzi di Minetti a lottare fino all’ultimo secondo per portare a casa il successo. A decidere le sorti di un confronto giocato punto a punto dalla due contendenti, solo una volta i toscani conquistano il doppio vantaggio che la formazione ospita recupera prontamente, il break di 2-0 che l’olandese De Mey, top scorer dell’incontro con una tripletta, e Turchini firmano nella seconda metà del parziale conclusivo, strappo che il secondo centro di giornata di Fabio Angelone riesce solamente a dimezzare.

A fine partita Walter Fasano commenta così la prestazione della squadra:” Abbiamo disputato una bellissima partita, forse meritavamo qualcosa in più, abbiamo offerto un’ottima prestazione e ci portiamo a casa quella. Sono solo un po’ rammaricato per l’ultima azione ma in quella circostanza si vede tutta la nostra inesperienza perché quella palla al centro non va data anche se non è stato quello l’episodio che ci ha fatto perdere. Paghiamo l’inesperienza di una squadra oggi composta interamente da elementi Under 20. La condotta di gara è stata bella, non ci siamo disuniti quando siamo andati sotto ed avevamo di fronte una signora squadra che viaggia a punteggio pieno. Chiudiamo l’anno consapevoli che siamo in crescita e stiamo giocando davvero bene contro le squadre che animano la lotta per il vertice. Stacchiamo un attimo la spina, ci godiamo le vacanze e lavoriamo con la consueta abnegazione per essere pronti alla ripresa del torneo”.

R.N. FLORENTIA- AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000 10-9(Parziali: 3-3 4-2 1-2 2-2 ) R.N. FLORENTIA: A. Sammarco, G. Generini 1, G. Bartocci, N. Benvenuti, T. De Mey 3, M. Calamai 1, T. Turchini 2, E. Borghigiani, G. Chemeri, P. Partescano, S. Sordini 1, A. Di Fulvio 2, G. Taverna. All. Minetti AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000: D. Chianese, P. Musacchio, M. Fortunato 2, E. Adam 2, Fabio Angelone 2, G. Di Leva, Francesco Angelone, C. Angelone, M. Gargiulo, D. De Gregorio 1, M. Rocchino 2, G. Giello, A. Cassaniti. All. Fasano Arbitri: Nicolai e Carrer Note: Usciti per limite di falli Musacchio (A) nel terzo tempo e Rocchino (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 6/13 +1 rig.; Acquachiara Ati 2000 5/12. Spettatori 100 circa.













