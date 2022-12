55 Visite

Il giorno Domenica 18 Dicembre 2022 dalle ore 17:00 in Piazza Ottocalli la Parrocchia Santi Giovanni e Paolo e la Municipalità 3 insieme alle Associazioni del quartiere organizzano e partecipano all’evento “Natale Insieme a… San Giovaniello”. Sarà presente nel cortile della parrocchia il villaggio di Babbo Natale e in piazza Ottocalli stand delle associazioni con musica natalizia, attrazioni a tema, mascheroni e Babbo Natale che gireranno liberamente nelle aree della piazza e lungo l’isola pedonale di via Santi Giovanni e Paolo. Durante la serata sono programmate tre visite guidate presso la Casa Museo Enrico Caruso con musica in filodiffusione. La Casa comunque resterà aperta per chi volesse visitarla in autonomia. Inoltre la serata sarà allietata con spettacoli musicali a tema, artisti di strada, cori natalizi dei bambini e tanto altro ancora sia in Piazza che in Via Santi Giovanni e Paolo che per l’occasione sarà resa isola pedonale.

Non mancate, vi aspettiamo













