CAMPANIA: DE LUCA “VIOLENZA GIOVANILE È UN’EMERGENZA NAZIONALE”

“La violenza giovanile è un’emergenza nazionale, un fenomeno alimentato dai social oltre che da modelli culturali diffusi in questi ultimi anni: abbiamo bande di ragazzini di 13-15 anni che esercitano forme inaudite di violenza nei confronti di coetanei e di cittadini in generale”. Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in apertura della sua consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

Oggi il tema è stato affrontato anche nel corso della conferenza stampa convocata dal Ministro dell’Interno Piantedosi per analizzare le criticità in comune tra le aree delle città metropolitane di Napoli, Roma e Milano.

“Questo dovrebbe essere davvero uno dei punti decisivi all’attenzione del Governo e delle forze politiche. E’ importante la nuova sensibilità del ministero su questi temi” sottolinea il governatore. (ITALPRESS).













