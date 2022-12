Il Pd sospende Cozzolino (una delle tante “creature” politiche di Bassolino) dagli organismi del partito

38 Visite

Si è riunita d’urgenza, su richiesta del segretario Enrico Letta, la commissione di garanzia del Partito democratico e ha deciso di sospendere “cautelativamente” Andrea Cozzolino dall’albo degli iscritti e degli elettori dem, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte. La decisione viene presa in relazione allo scandalo Qatargate visto il coinvolgimento, come scritto da Repubblica, dell’eurodeputato e varrà “fino alla chiusura delle indagini in corso da parte della magistratura” in relazione allo scandalo europeo dei fondi da Qatar e Marocco.

Nel merito interviene anche il candidato alla segreteria Stefano Bonaccini: “Abbiamo bisogno di dire che l’onestà e la sobrietà, il rispetto delle regole alla luce di quello che sta accadendo vergognosamente a Bruxelles tornino al centro dell’azione politica”.













