SINDACO MOTTOLA: REGALO DI NATALE PER I MELITESI, BONUS FINO A 750 EURO PER TUTTI

REGALO DI NATALE PER I MELITESI, BONUS FINO A 750 EURO PER TUTTI Quello che sta per terminare è stato un anno davvero duro. Un anno in cui avremmo voluto offrirvi più servizi e più certezze, ma non sempre a causa dell’esiguità delle risorse economiche a disposizioni ci siamo riusciti. Un anno in cui siamo stati costretti a fare i conti con i rincari delle bollette di luce e gas e con il rincaro della Tari, a cui si spera si possa porre un freno con l’uscita dalla situazione di dissesto finanziario. Insomma l’ennesimo anno difficile dopo la pandemia, che vogliono però si chiuda con il sorriso. Su iniziativa dell’assessore ai Tributi Stefano D’Alterio e dell’assessore alle Attività Produttive Anna Russo, abbiamo previsto un buono di Natale FINO A 750 EURO da poter spendere in tutte le attività commerciali convenzionate per l’acquisto di beni di prima necessità ai sensi del Dpcm del 2 marzo 2021 allegato 23. Non il classico buono spesa destinato esclusivamente agli indigenti, ma aperto anche alle migliaia di famiglie, che non senza difficoltà, contribuiscono al bilancio comunale con il pagamento della Tari. In sostanza, fino ad esaurimento del fondo governativo di emergenza Covid (circa 480mila euro), i melitesi potranno ricevere 10 euro per ogni punto totalizzato secondo la seguente tabella:VALORE ISEEpunti per nucleo familiare con isee compreso tra 0 e 5.000 europunti per nucleo familiare con isee compreso tra 5.001 e 10.000 europunti per nucleo familiare con isee compreso tra 10.001 e 15.000 europunti per nucleo familiare con isee compreso tra 15.001 e 20.000 europunti per nucleo familiare con Isee superiore a 20.000 euroNUCLEO FAMILIAREpunti per nucleo familiare con 5 o più componentipunti per nucleo familiare con 4 componentipunti per nucleo familiare con 3 componentipunti per nucleo familiare con 2 componentipunti per nucleo familiare con un solo componenteTARI 2021punti per nucleo familiare in regola con il pagamento della Tari 2021 Partecipare è semplicissimo. Basta collegarsi, a partire da domani, alla homepage del sito istituzionale dell’Ente () e cliccare su RICHIEDI BUONO DI NATALE. Da lì sarete reindirizzati ad una piattaforma specifica e compilare tutti i campi con le informazioni richieste. La domanda potrà essere inoltrata a partire dalle ore 16,00 del 17 dicembre 2022 fino alle ore 22,00 del 22 dicembre 2022. In caso di accoglimento della domanda, sarà caricato il bonus corrispondente sulla tessera sanitaria indicata al momento della partecipazione. La tessera sanitaria potrà così essere utilizzata come bancomat all’interno delle attività commerciali convenzionate entro il 31 gennaio 2023. N.B. In caso di parità di punteggio, al fine di stilare la graduatoria, sarà tenuto conto dell’eventuale presenza di diversamente abili e minori in casa e del numero di componenti del nucleo familiare. Per quanto riguarda le attività commerciali afferenti al Dpcm del 2 marzo 2021 allegato 23, potranno convenzionarsi con l’iniziativa collegandosi alla homepage del sito istituzionale dell’Ente () e cliccando su ADESIONE ESERCENTI COMMERCIALI – BUONO DI NATALE. Insomma un bel segnale della nostra azione amministrativa per gli indigenti, i contribuenti ed i commercianti che potranno guardare con più ottimismo all’anno che sta per cominciare. Luciano Mottola Sindaco di Melito di Napoli