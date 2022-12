Marano, crisi rifiuti? Per il Comune la “situazione è in miglioramento”

62 Visite

In seguito alla scadenza dell’appalto per la gestione integrata dell’Igiene Urbana e della raccolta dei rifiuti solidi urbani, condotto dalla Tek.r.a., il servizio è stato affidato alla Green Line s.r.l., società in amministrazione controllata di proprietà dello Stato, nelle more dell’espletamento della gara a cura del Provveditorato per le Opere Pubbliche. Eventuali temporanei disservizi sono da addebitare alle delicate e necessarie operazioni legate a tale subentro.

Il ripristino della regolarità del servizio è assunto come priorità. Pertanto si rendono partecipi i cittadini che il Comune sta provvedendo alla rimozione dei cumuli di rifiuti presenti in Città frutto anche di abusi e di modalità errate di conferimento degli stessi. Gli interventi, come mostrano le foto, sono in corso su tutto il territorio comunale.

Si rinnova l’invito alla collaborazione da parte dei cittadini nell’osservare il calendario della raccolta differenziata e nel segnalare eventuali scarichi abusivi ed abbandono improprio di rifiuti.

Nota stampa Comune di Marano.

In realtà in tante zone non si raccoglie da due settimane e la storia degli abusi, vera in passato, in questi casi non regge. E comunque, lo ribadiamo, gli abusi devono essere sanzionati, altrimenti parliamo di aria fritta. A Marano da anni non si effettua alcun controllo in tal senso.

La redazione













