Napoli, proteste disoccupati Bros: “Siamo formati dal 2003, ma la Regione fa orecchie da mercante”

133 Visite

Il disagio e la povertà delle persone non è ne di Destra ne di Sinistra, ma resta l’incapacità della politica. La gente è stanca e l’esasperazione aumenta, il Governo asserisce che gli occupabili sono da formare, non sapendo che i Bros sono già stati formati nel 2003 nel settore ambientale, la Regione Campania fa orecchie da mercante e intanto a moltissimi di loro, tra non molto, viene tolto un sussidio di povertà, perché l’istituzione nazionale e locale, non da ancora risposte alle tante famiglie che sono in attesa da anni. Pubblichiamo ancora una volta l’ennesima VERGOGNA della mala politica. E i disagi che i nostri concittadini sono costretti a vivere quotidianamente, purtroppo a malincuore anche le forze dell’ordine, sono costrette ad osservare le nostre iniziative pietose, mentre potrebbero essere impiegati per cose più importanti per la comunità. Indiscutibilmente la colpa è di chi prima ha amministrato la Regione, ma da quando vi presiede il Governo De Luca dal lontano 18 giugno 2015 é tutta negligenza sua e dei suoi amministratori, che dopo anni non sono riusciti nella risoluzione della vertenza B.R.O.S. dove sono stati sprecati un patrimonio di denaro pubblico. Insomma con il loro immobilismo fanno trascorrere del tempo inutile, e se creano qualche opportunità di lavoro lo fanno anche male, mettono disoccupati contro altri, alimentando la vera guerra tra i poveri, tra l’altro tutti di pari requisiti che hanno negli anni conquistato il loro sacro santo diritto. Insomma chi presiede e chi amministra la Regione Campania, é responsabile di quanto accade a queste vittime, che non da ancora risposte definitive e non da segnali imminenti per la risoluzione e all’inserimento lavorativo definitivo. IL VERO DISOCCUPATO NON È NE DI DESTRA NE DI SINISTRA È E RESTERÀ VITTIMA DEL SISTEMA













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS