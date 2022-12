Disastro Ischia, dissesto idrogeologico e abusivismo: un mix esplosivo. I pm: “Tragedia annunciata”

98 Visite

Dissesto idrogeologico e abusivismo edilizio. Le carte che attestavano la prevedibilità della frana e quelle legate alle costruzioni. Sono i due punti su cui battono gli inquirenti in queste ore, a proposito della tragedia di Ischia, che ha provocato 12 morti e danni incalcolabili.

Una vicenda giudiziaria che entra decisamente nel vivo, dal momento che – a distanza di dodici giorni dalla alluvione di fine novembre – c’è l’esigenza di cristallizzare alcuni punti fermi. Chiara la strategia investigativa. Si punta ad acquisire elementi utili, a delineare due punti centrali dell’inchiesta: il racconto di un fenomeno, quello del dissesto idrogeologico, che era noto da tempo; e il racconto delle costruzioni “accatastate” in questi anni. Due facce di una sola medaglia, che rappresentano il primo step dell’inchiesta, in attesa di arrivare a un altro versante: quello strettamente finanziario, che ruota attorno alle procedure di appalto. Ma torniamo al primo filone investigativo. Inchiesta condotta dai pm Mario Canale e Stella Castaldo, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte e della stessa procuratrice Rosa Volpe, si lavora sulle carte. Quanto basta a delegare ai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Napoli (ma anche ai militari della forestale) verifiche in materia di gestione del territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS