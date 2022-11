Napoli, Santagada: al via attività manutenzione e controllo Rotonda Diaz

19 Visite

Dopo il recupero di Piazza Vittoria hanno preso il via questa mattina le attività di manutenzione e recupero della Rotonda Diaz che si stanno svolgendo in collaborazione con la Municipalità 1 e in fattiva sinergia con l’Associazione 100×100 Naples.



“Proseguiamo con gli interventi di ripristino di importanti aree verdi cittadine – ha spiegato l’Assessore al Verde Vincenzo Santagada – che prevedono oltre alla manutenzione anche il recupero, e laddove mancante l’installazione, dell’impianto di irrigazione”.