Marano, strade chiuse, inferno dopo la chiusura del primo vico Vallesana. E monnezza ovunque. Il Comune non esiste più, si salvi chi può

Altre strade chiuse, l’ultima in ordine cronologico è il primo vico Vallesana. Traffico in tilt in tutta la zona e residenti che protestano per l’eccessivo flusso di mezzi, anche di grandi dimensioni, che ogni giorno transitano per queste anguste stradine. Chiuse da tempo immemore tante altre strade, come via Recca (parte superiore), corso Vittorio Emanuele, via Vallesana, la stradina a ridosso dell’ex convento delle suore, chiusa di recente anche una strada nella zona di Torre Caracciolo, chiusa la strada che dal Pip porta a Qualiano. Un macello nel macello. Il Comune non riesce a fare fronte a nulla, intervenga il prefetto, l’Esercito, chiunque possa fare qualcosa per questa città, tra l’altro sepolta dai rifiuti. Politici in silenzio, che pena!













