Governo, Zinzi (Lega): “Da Lega e centrodestra concretezza e rapidità per il Paese”

“Concretezza, efficienza e rapidità per dare risposte agli italiani. Dal tanto atteso rinnovo del contratto per insegnanti e personale scolastico al prolungamento dello sconto carburante fino alla fine dell’anno, passando per la detassazione di premi e straordinari ai dipendenti fino a 3mila euro. Bene anche i bonus negli autotrasporti, l’aumento delle pensioni del 7,3% in media e il tetto al contante innalzato fino a 5mila euro. Primi, ma importanti, segnali di quel cambiamento che il Paese attende e che la Lega e il centrodestra al Governo sono riusciti a dare in pochi giorni di attività”.

Così il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi.













