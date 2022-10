50 Visite

Un’auto ci finì contro e ora quel lampione della pubblica illuminazione di via Emilia potrebbe crollare da un momento all’altro. Sono giorni che è in queste condizioni, ma per ora nulla si è mosso. I cittadini della zona ci hanno contattati e aggiungono: “Ma il Comune continua a dormire su tutto? Ma quando si svegliano?”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS