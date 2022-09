Meloni a Napoli per il comizio finale, centri sociali e antagonisti violenti preparano contestazioni. Allerta in prefettura

220 Visite

Si temono violenze e provocazioni da parte degli antagonisti di sinistra. Per questo è andato in scena un Comitato sulla sicurezza in Prefettura, poi un tavolo tecnico in Questura. Diventa una questione di ordine pubblico la chiusura della campagna elettorale di Giorgia Meloni a Napoli. La presidente di Fratelli d’Italia arriverà domani in città: prima un confronto a Palazzo Partanna con gli Industriali guidati da Costanzo Jannotti Pecci, poi un comizio con i giovani di Fdi all’Arenile di Bagnoli. L’allarme rosso è scattato proprio per la visita di Meloni nell’ex quartiere operaio, dove associazioni di estrema sinistra e persone contigue ai movimenti antagonisti e sociali, spesso violenti. hanno già annunciato battaglia sui social network. Il Laboratorio politico Iskra ha già fatto sapere che domani organizzerà un «presidio».

«Non regaleremo alla Meloni nelle ultime giornate della campagna elettorale – hanno scritto – la possibilità di accomunarci alla sinistra dei centri sociali con una contestazione fuori l’Arenile. Presidieremo il nostro territorio per l’intera giornata, per garantire con l’autodifesa popolare la protezione dalla fuoriuscita di questi soggetti che la presenza della Meloni potrebbe garantire». Non parlano di contestazioni, ma di presìdi, ma intanto le forze dell’ordine hanno individuato sui social network più di qualche post di minacce che preannunciano agitazioni. L’attenzione è altissima dopo che Meloni, alla fine del comizio tenuto domenica scorsa a Caserta, ha puntato il dito contro il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, denunciando che più volte, nelle piazze d’Italia dove ha tenuto le sue manifestazioni elettorali, non sono stati fermati i contestatori. «Cercano l’incidente», ha tuonato Meloni, temendo che qualcuno dei suoi militanti possa reagire a qualche provocazione e rovinare così il finale della sua campagna elettorale.













