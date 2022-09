Napoli, coltellate tra ragazze che si contendono il fidanzatino

«Vediamoci per un chiarimento a piazza Carlo III». È cominciata con questa frase, a metà tra un invito e una minaccia, la lite sfociata nel sangue tra le due ragazze napoletane finite in ospedale la notte tra il 14 e il 15 settembre. Dopo la mezzanotte, è squillato il cellulare di una delle giovani e, da quel momento, è cominciato il confronto tra le due, in competizione per amore perché interessate allo stesso ragazzo, originario dei Quartieri Spagnoli e conteso via social da entrambe. A distanza di poco più di un’ora dalla telefonata per darsi appuntamento, le ragazze sono state entrambe medicate all’ospedale Vecchio Pellegrini per le ferite da taglio riportate sull’avambraccio e la mano, nel caso della 22enne con una prognosi di 15 giorni e sul dorso di una sola mano per la 19enne, con una prognosi di 7 giorni.