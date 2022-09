REDDITO DI CITTADINANZA: SILVESTRO, “FORZA ITALIA LO CONFERMERÀ MA VA MIGLIORATO. PUNTIAMO A PIÙ CONTROLLI”

82 Visite

“Il presidente Berlusconi è stato chiaro: il reddito di cittadinanza non va toccato. E’ uno strumento che va sicuramente migliorato, per mettere le famiglie più bisognose in condizione di avere un minimo di agibilità”. A dichiararlo Francesco Silvestro, candidato di Forza Italia al Senato nei collegi plurinominali Campania 01 e Campania 02.

“La nostra battaglia in Parlamento – prosegue – sarà quella di confermare il reddito di cittadinanza come strumento di contrasto alla povertà, ma vogliamo migliorarlo e ottenere controlli più sistematici”.













