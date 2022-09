Punti di vista. Caro energia e inverno alle porte. Coppola: “Fate presto, istituire una cabina di regia per il fotovoltaico in scuole ed ospedali”

Gentile direttore, ci avviamo verso un brutto inverno. Speriamo che non sia, dopo 4 mesi di siccità, troppo freddo. Se ai problemi dei prezzi di energia elettrica, benzina e gas si aggiungerà anche una stagione invernale rigida e piovosa sarà una catastrofe. Ecco perché dico fate presto e le elezioni a settembre sono solo una iattura per l’Italia. Fate presto a trovare soluzioni rapidi e fattibili per il problema energetico. Non è il momento di polemiche sul fatto che l’Italia non ha voluto il nucleare, ora è il momento di agire in fretta. Faccio una umile proposta tramite il suo giornale: istituire una cabina di regia per ogni Regione perché ove sia possibile si installino, con poteri straordinari, pannelli fotovoltaici su tutte le scuole, strutture ospedaliere e le miriadi di uffici pubblici.

La ringrazio per aver pubblicato il mio pensiero.

Pasquale Coppola