Marano, al via la campagna elettorale di Unione Popolare

Il primo appuntamento è previsto domenica 4 settembre dalle 10:30 presso la Casa del Popolo di Marano in via Vallesana 27.

“Dopo due settimane intense di raccolta firme su tutto il territorio – spiega Francesca Licata – abbiamo pensato che il modo migliore per partire per questa splendida avventura fosse quello di condividere assieme ad attivisti, sostenitori e cittadini tutti gli appuntamenti che ci attendono in questo mese”.

Domenica sarà anche l’occasione per incontrare le due candidate di Marano nelle liste di Unione Popolare: Francesca Licata, candidata nel Collegio Uninominale della Camera di Giugliano in Campania [P-01] per Unione Popolare e Gabriella Luise, candidata capolista al Senato nel collegio Campania 02 (un collegio vastissimo che include Caserta, Benevento, Avellino e Salerno) e candidata al Senato nel collegio Campania 01.

“Unione Popolare – aggiunge Gabriella Luise – è l’unica forza presente in questa tornata elettorale che si contrappone alle politiche che hanno distrutto il paese negli ultimi anni. Siamo gli unici che si schierano contro ogni tipo di guerra e che lavorano costantemente per la giustizia sociale.

Il nostro – concludono – è un invito che rivolgiamo a chiunque voglia conoscere il programma di Unione Popolare e abbia intenzione di darci una mano affinché nel prossimo Parlamento possa essere presente una reale voce alternativa”.

