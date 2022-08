Rione Alto: ruba tavole da ponteggio. Arrestato

130 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rocco Jemma hanno notato un’autovettura scendere da un marciapiedi con l’abitacolo ed il tetto colmo di tavole da ponteggio.

I poliziotti si sono avvicinati al veicolo per effettuare un controllo ma il conducente, alla loro vista, dopo aver impattato contro la volante, ha tentato di investire uno degli operatori.

Gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto accertando che il materiale edile era stato rubato da un cantiere poco distante.

E.C., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ed è stato, altresì, sanzionato per guida senza copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Infine, il materiale edile è stato restituito al legittimo proprietario.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS