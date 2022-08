Pianura, proiettili contro abitazione. Quartiere sotto assedio, i clan agiscono indisturbati

94 Visite

Ancora una volta Pianura al centro della cronaca nera con diversi colpi di pistola esplosi all’indirizzo di un’abitazione di via Torricelli. Secondo i primi elementi non si tratta di una ‘stesa’ ma di un vero e proprio avvertimento nell’ambito dello scontro tra clan in atto in un quartiere ormai sotto assedio della criminalità organizzata come ormai denunciamo da mesi. Il punto è che mentre la camorra quotidianamente dà segnali della propria presenza utilizzando armi, esplosivi, minacciando e picchiando chi osa opporsi, lo Stato non fa altrettanto. Nessun segno concreto della presenza delle istituzioni.













