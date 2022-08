Calcio, nasce l’Asd Atletico Marano. “E’ un grande progetto per il territorio, partiamo con l’Under 18 regionale”

66 Visite

E’ nata ufficialmente una nuova compagine calcistica a Marano: si chiama Asd Atletico Marano, società fondata e diretta dal nostro direttore Fernando Bocchetti, allenatore Uefa B abilitato presso la Federazione italiana giuoco calcio. La nuova squadra parteciperà al campionato regionale under 18. Sono in corso da settimane stage presso il campo Grillo di Marano per individuare e selezionare giovani calciatori nati tra il 2005 e il 2007. La neonata società intende realizzare qualcosa di importante per la città di Marano e, più in generale, per l’area a nord di Napoli. “Quest’anno – spiega Bocchetti – si parte con l’Under 18 regionale. E’ un grande progetto per il territorio, che si svilupperà ancor di più nei prossimi anni. L’intenzione del club è di costruire, oltre a una buona compagine giovanile, una prima squadra in grado di competere a buoni livelli nei campionati dilettantistici regionali. Qualcosa che Marano e le aree limitrofe non hanno mai avuto. Ci vorrà tempo, pazienza, entusiasmo e il sostegno degli appassionati di sport e delle persone perbene del territorio”. Nei prossimi giorni saranno svelati i nomi degli sponsor che sosterranno il progetto.













