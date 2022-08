Elezioni, sondaggi devastanti per il centrosinistra: crescono Fdi, Lega e Forza Italia. Tiene il M5S

88 Visite

Il primo sondaggio dopo la rottura tra Calenda e il Pd non lascia spazio alle interpretazioni: il centrodestra cresce, e di tanto, secondo l’istituto Youtrend. Fdi si attesta sul 24 per cento, il Pd poco più del 22, perdendo un 1,1 per cento rispetto alla scorsa rilevazione. In crescita anche Forza Italia, Lega e M5S, quest’ultimo dato tra il 10.6 per cento e l’11. Cala Azione, stabile Italia Viva.













