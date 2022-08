57 Visite

Caldo estremo, non solo siccità e incendi: secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia nelle prime due settimane di luglio sono morte 733 persone in più rispetto all’altro anno. Un eccesso di mortalità del 21 per cento. Il ministero precisa che per una stima più chiara dei dati occorrerà attendere la fine dell’estate.













