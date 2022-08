Casavatore, incidente stradale: morto 23 enne di Arzano

145 Visite

Ieri sera verso le 23.30 a Casavatore i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a viale Guglielmo Marconi per un incidente stradale.

Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento a seguito di un sinistro tra un’auto e una moto era deceduto un centauro 23enne di Arzano. Personale del 118 ne dichiarava il decesso sul luogo e l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma che si trova per l’autopsia all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.













