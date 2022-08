74 Visite

Fabian Ruiz verso il PSG e Navas al Napoli? I quotidiani francesi lo danno pressoché per fatto l’affare. Per lo spagnolo, che non avrebbe rinnovato con il Napoli, si parla di una cifra vicino ai 25 milioni di euro. Il portiere costaricano era l’alternativa principe a Kepa, la cui trattativa sembra essersi arenata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS