Varcaturo, rifiuti di ogni genere in casa e cani abbandonati: 3 morti per malnutrizione. Denunciata una donna

88 Visite

In un’abitazione di Varcaturo rifiuti di ogni genere e cani abbandonati, tre gli animali che non c’è l’hanno fatta. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti su segnalazione dei cittadini della zona, c’erano 30 cani, tra cui 8 cuccioli completamente abbandonati e lasciati senza cibo. Denunciata una 50 enne. Gli animali sopravvissuti sono stati affidati all’Asl. Tre sono morti per malnutrizione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS