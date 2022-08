Marano, anche ad agosto nulla cambia sul fronte idrico. Per ora solo inutili spot. Bisogna sperare nel nuovo governo per la rimozione dei commissari

159 Visite

Anche oggi centinaia di segnalazioni in redazione: manca l’acqua in tante case. Scrivemmo, tempo fa, che gli interventi annunciati da commissari e politici locali non sarebbero stati definitivi. Così è stato. Ci vorranno mesi e interventi ben più radicali per venirne a capo. Ora la speranza è che il nuovo ministro dell’Interno, quello che arriverà insieme al futuro governo, possa allontanare l’attuale triade commissariale: quattro anni fa, sempre a Marano, accadde. Uno dei commissari fu rimosso e sostituito. Ora è più difficile, ma aspettiamo di conoscere prima il nome del futuro inquilino del Viminale prima di poterci avventurare in previsioni.













Commenti

