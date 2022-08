De Luca conferma: via gli uffici della Regione dal centro direzionale

Tutti gli uffici della Regione lasceranno il Centro direzionale per andare nella futura cittadella della Regione, quella del progetto “Napoli Porta Est” da dove – per ora – scompare solo la Torre, ma non il nuovo quartier generale dell’ente di Santa Lucia. Nella sostanza, lo svuotamento dello stesso Centro direzionale è confermato dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca che ieri in Consiglio regionale ha fatto un intervento di 15 minuti sull’argomento, la prima volta che entra in un dibattito che dura ormai da settimane. Sgradevoli invece i riferimenti al Centro direzionale dove con malcelata ironia, rivolgendosi all’Aula dice: «So che siete contenti tutti voi quando venite qui e che avete parlato con tanta gente che dopo le 17 ha paura di attraversarlo».