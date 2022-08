Secondigliano: sequestrata una pistola priva di tappo rosso

27 Visite

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Della Bussola, hanno notato, all’interno dell’androne di un palazzo, un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno effettuato un controllo ed hanno rinvenuto nel sottoscala del palazzo, avvolta in un lenzuolo, una pistola a salve cal.8 priva di tappo rosso con due cartucce che è stata sequestrata.













