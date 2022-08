Elezioni politiche, Orlando e Napolano rinunciano alla candidatura con Italexit. “Paragone non vuole radicarsi sui territori”

188 Visite

Gentilissimo direttore, faccio seguito all’articolo da lei pubblicato qualche giorno fa, riguardo una mia possibile candidatura alle prossime elezioni politiche con Italexit. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che le candidature sul territorio , per lo stesso partito , erano due : la mia, da lei annunciata, al Senato e quella del dottor Michele Napolano, alla Camera. Le comunico inoltre che, dopo un’attenta riflessione, e spinti dalla nostra onestà morale ed intellettuale, abbiamo deciso di rifiutare le suddette candidature. La decisione è scaturita in seguito alla significativa conversazione avuta con il segretario nazionale del partito, il senatore Gianluigi Paragone, nella quale abbiamo avuto modo di constatare l’assoluta mancanza di visione politica futura e soprattutto la sua poca propensione a lavorare e costruire il giusto radicamento sui territori. Per questi motivi, il coordinamento Italexit di Marano di Napoli si riserva anche eventuali decisioni in merito. Ci tengo però assolutamente a ringraziare pubblicamente a nome mio e del coordinamento cittadino le tantissime persone che, in questi ultimi giorni, in seguito al suo articolo, mi hanno emozionata con grandissimi attestati di stima , fiducia e affetto. A tutti loro dico che il nostro impegno politico sul territorio continuerà. La saluto e la ringrazio.

Dott.ssa Brunella Orlando.













