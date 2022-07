Bonus benzina, ecco a chi spetta

136 Visite

Bonus benzina contro il caro carburante. Sono state pubblicate oggi dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per i datori di lavoro che vogliono erogare ai dipendenti del settore privato i buoni benzina fino a 200 euro, validi anche per le auto elettriche. Si tratta di una misura approvata dal governo con il decreto Ucraina bis per contrastare gli effetti economici della crisi. I bonus, possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa.

In base alla norma, viene spiegato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati. A questo proposito, il documento chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti. Sono invece escluse dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche. Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina, è essenziale che si tratti di titolari di reddito di lavoro dipendente. I buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali e riguardano i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano). Sul punto, la circolare specifica che l’agevolazione vale anche per l’erogazione di buoni (o titoli analoghi) per la ricarica di veicoli elettrici.













