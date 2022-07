CRISI DI GOVERNO, QUELLI CHE HANNO PAURA DEL VOTO E QUELLI CHE SPERANO

110 Visite

Il governo Draghi continui. Le condizioni ci sono”

“Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi perché questo cammino non si interrompa e venga rilanciato a partire da mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso di 9 mesi importante per completare tutte le riforme. Questo è l’impegno che noi stiamo mettendo da qui a mercoledì. Non si interrompa questo lavoro importante per il Paese e per l’Europa, il lavoro del Governo Draghi che ci vede convintamente impegnati. Sono sicuro ci siano le condizioni per continuarlo”. Così il leader Pd Enrico Letta arrivando al congresso del Psi.

Rixi: “Proseguire con il M5s è impossibile”

“E’ un movimento che mette la propria ideologia davanti all’interesse del paese. Fare un governo con loro è impossibile”. Così Edoardo Rixi, Lega, a Sabato Anch’io su Radio 1. Sull’ipotesi di escludere i grillini dalla maggioranza “il Partito democratico non ci sente, perché riterrebbe il governo troppo spostato verso il centrodestra. Per questo Draghi si trova in difficoltà”, aggiunge.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS