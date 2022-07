Anche al Calvizzano furto di cavi elettrici in rame e strade al buio. Il sindaco: “Al peggio non c’è mai fine”

111 Visite

Al buio anche alcune strade del comune di Calvizzano. E il motivo è sempre lo stesso: il furto di cavi elettrici in rame. I malviventi hanno agito in via Aldo Moro, via Sandro Pertini e viale della Resistenza. Sono stati manomessi i pozzetti in cui sono presenti i cavi in rame che alimentano i pali della pubblica illuminazione. “Danno ingente – spiega il sindaco Giacomo Pirozzi – si tratta di materiale molto costoso. Siamo consci dei disagi patiti dalla popolazione. Purtroppo al peggio non c’è mai fine. Non possiamo che confidare nel lavoro delle forze dell’ordine”.













