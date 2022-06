ITALEXIT, MALERBA: OGGI GIANLUIGI PARAGONE A NAPOLI

79 Visite

Il referente regionale enti locali del partito Italxeit di Gianluigi Paragone, Tommaso Malerba: “Siamo l’unica forza di opposizione nei palazzi Romani”

Cresce l’attesa a Napoli per la manifestazione di domani sabato 18 luglio di Italexit che vedrà la partecipazione del sen. Gianluigi Paragone. L’evento si svolgerà in piazza Carità dalle ore 17. “Un grande evento che vedrà protagonisti soprattutto i cittadini, siamo l’unico partito d’opposizione al Governo di tutti, ma non degli italiani”. Ad annunciarlo è referente regionale enti locali del partito Italxeit di Gianluigi Paragone, Tommaso Malerba.

“Chiedo a tutti di unire la Vostra voce a noi, per opporsi a questo governo che sta svendendo l’Italia, impoverendo moltissimo lavoratori e categorie! Unica vera voce all’opposizione alla Casta. Interverranno (oltre a Gianluigi Paragone): l’on. Jessica Costanzo e il sen. William De Vecchis di Italexit, Andrea Perillo (Vittime Danni Collaterali), Francesco Amodeo, il dott. Gerardo Torre, Paolo Bianchini (presidente M.I.O. Italia). Concluderanno le musiche di Povia. Noi chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che credono ancora nella libertà” – conclude Malerba.













