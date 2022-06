Operazione Terra dei fuochi, a Marano sequestrata una maxi discarica e un deposito abusivo

198 Visite

Nell’ambito dell’operazione Terra dei fuochi, a Marano, in via Antica Consolare Campana, gli agenti della polizia locale, i carabinieri forestali, guardia di finanza ed esercito hanno individuato e sequestrato un deposito di 200 metri quadri e adiacente fondo di oltre 800 metri quadri. Nel deposito, completamente abusivo, e sul fondo agricolo erano ammassati materiali di ogni genere: pneumatici, pezzi di carrozzerie, automobili, generatori, vestiti, mobili. La polizia locale ha sequestrato tutto e denunciato (per reati ambientali) i titolari del terreno e autori degli abusi edilizi. L’intera area e il deposito individuati mediante l’utilizzo di droni.













