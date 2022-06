Napoli, Mertens via e Koulibaly al Barcellona?

78 Visite

Mertens via e Kalidou Koulibaly destinato a vestire la maglia del Barcellona. Ne è convinta la redazione di Radio Marte, che fa il punto della situazione sul futuro del difensore africano, capitano del Senegal, nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Si gonfia la rete-Voce di popolo’. Come raccontato dai colleghi dell’emittente campana, infatti, “è vero che oggi a Barcellona è attesa una riunione del consiglio direttivo, ma ci dicono che la situazione debitoria del club verrà risolta e ci saranno le risorse per investire sul mercato”.













