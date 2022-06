Acquachiara-Telemedico Sportiva Sturla: domani alla Scandone gara 3 di finale playout

Trentadue minuti da giocare a spron battuto, quattro tempi nei quali gettare il cuore oltre l’ostacolo per poter poi alzare le braccia al cielo e festeggiare quel traguardo ampiamente meritato per quanto espresso in acqua nel corso dell’annata. Nell’incontro valevole per gara 3 di finale playout del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara affronta alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle ore 12:00 con diretta streaming sulla pagina Facebook Mondo Acquachiara, la Telemedico Sportiva Sturla. È il momento della verità per i padroni di casa che, sospinti dal sostegno del caloroso pubblico amico, vogliono chiudere i conti centrando quella vittoria che gli garantirebbe la permanenza nella categoria, obiettivo che ad inizio anno poteva sembrare autentica utopia per appassionati, analisti ed avversari ma nel quale società, squadra ed allenatore non hanno mai smesso di credere. Il gruppo ha lavorato con grande intensità ed applicazione durante la settimana curando nei minimi dettagli il singolo particolare per non lasciare nulla al caso e non vede l’ora di concludere nel migliore dei modi il percorso che ha portato un roster composto per la maggior parte da Under 18 ed Under 20 ad affrontare a viso aperto ogni incontro e a registrare quella crescita esponenziale che ora merita solo di ricevere il degno coronamento.

Alla vigilia Walter Fasano presenta così l’impegno che attende i suoi.

Walter Fasano

Siamo finalmente giunti all’epilogo di questa stagione molto impegnativa, annata nella quale siamo stati protagonisti e in cui abbiamo giocato a viso aperto contro tutte le squadre. Abbiamo compiuto un percorso di crescita splendido e ora sentiamo il bisogno di mettere la ciliegina sulla torta. Lo vogliamo fare nel migliore dei modi, con una vittoria. L’unica cosa che conterà domani è la vittoria.

Ufficio Stampa Aktis Acquachiara