Somma Vesuviana, Di Sarno: oggi chiusura della campagna elettorale in piazza Santa Maria del Pozzo

“Oltre ad avere realizzato la pubblica illuminazione nuova ed a Led per tutta la città, oltre ad avere asfaltato 18 strade, oltre ad avere migliorato la sicurezza stradale con la realizzazione di numerose rotonde, è fondamentale elencare anche tutte le altre cose fatte in 5 anni di Amministrazione con almeno 2 in piena pandemia. Ecco di seguito tutti i progetti approvati e finanziati e dei quali partiranno i lavori a breve. Sono progetti già approvati e finanziati: Riqualificazione Via Coppola – euro 176.197, riqualificazione della via Cammarelle con euro 166.408, realizzazione della Villa Comunale con parco scuole in Via Giulio Cesare con euro 3.762.500 euro e sarà un’opera importante che andrà a riqualificare l’area fino al sito archeologico creando un luogo di svago, di cammini, di aggregazione davvero unico con la valorizzazione dell’area archeologica. Ed ancora: progetto Parco tra i Cittadini con la riqualificazione funzionale del Museo Etnografico delle Genti Campane e l’area antistante a Santa Maria a Castello con euro 200.000. Ancora rifacimento di numerose strade cittadine con euro 700.000. Abbiamo approvato e finanziato la manutenzione degli Alvei di Santa Maria del Pozzo e Fossa Dei Leoni con 1.177.786 euro, la Realizzazione dell’Area Giochi Inclusivi per bambini in Piazza Vittorio Emanuele III con euro 105.000; abbiamo approvato e finanziato il recupero dei locali ex Archivio Comunale nel Chiostro del Complesso San Domenico con euro 100.000, approvato e finanziato la nuova scuola elementare che verrà a Santa Maria del Pozzo con euro 5.225.681. Abbiamo approvato e finanziato la riqualificazione del Campetto Sportivo di Rione Trieste con euro 54.240. Abbiamo approvato e finanziato la riqualificazione e l’adeguamento dei Plessi Scolastici Comunali con euro 120.000. Abbiamo approvato e finanziato il progetto di messa in sicurezza e mitigazione del Rischio Idrogeologico in località Traversa per euro 989.785. Abbiamo approvato e finanziato il progetto di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in località Maresca per euro 996.872”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco uscente di Somma Vesuviana e candidato a sindaco alle prossime Amministrative del 12 Giugno 2022.

“Abbiamo approvato e finanziato il progetto di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico in Via Cupa di Nola per euro 998.832. Abbiamo approvato e finanziato il progetto di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico per il Borgo del Casamale e Santa Maria a Castello per euro 968.000. Abbiamo approvato e finanziato. Abbiamo approvato e finanziato anche il secondo lotto riguardante il progetto di riqualificazione – ha proseguito Di Sarno – e adeguamento dei plessi scolastici per altri 120.000 euro. Abbiamo approvato e finanziato l’acquisto di altre TELECAMERE per la VIDEOSORVEGLIANZA in città per 54.240 euro. Abbiamo approvato e finanziato la messa in sicurezza nella zona alta di Santa Maria a Castello per altri 324.812 euro. Abbiamo approvato e finanziato il progetto di Riqualificazione dell’area compresa tra Via Ferrante D’Aragona e Via Col. Gaetano Aliperta con euro 2.300.000 e sarà un’altra opera importante in quanto proprio a ridosso del borgo andremo a realizzare aree per eventi culturali all’aperto in modo tale da essere polo culturale. Abbiamo approvato e finanziato la riconfigurazione funzionale, spaziale, paesaggistica dell’area mercatale di Via San Sossio con euro 1.500.000. Sarà un’altra opera importante che andrà riqualificare Via San Sossio e Via Marigliano con un Parco Urbano, cammini green ed aree per ragazzi. Abbiamo approvato e finanziato i lavori di completamento della Scuola Media di Via Trentola con euro 1.200.000 e la realizzazione anche di una palestra aperta alla città. Abbiamo approvato e finanziato la realizzazione anche dell’Asilo Nido che sorgerà in Via Giulio Cesare con euro 2.632.000. Ricordo che in Via Giulio Cesare verrà la Villa Comunale con scuole. Abbiamo approvato e finanziato l’adeguamento dello Stadio Comunale “Felice Nappi” con campo basket per euro 770.000. Abbiamo approvato e finanziato il progetto di ristrutturazione della scuola elementare “Raffaele Arfè” di Via Roma con euro 1.570.732. Abbiamo approvato e finanziato il progetto di manutenzione con efficientamento energetico del cimitero per euro 260.000. Abbiamo approvato e finanziato la Ricostruzione con delocalizzazione del Parco Urbano della Scuola di Via Costantinopoli 214 con euro 1.759.682.

Abbiamo adottato il Piano Urbanistico Comunale. Ricordo che Somma Vesuviana non si dotava di un nuovo strumento urbanistico dal lontano 1983. Non sarebbe stato mai possibile pensare di avere un’idea di città senza uno strumento urbanistico adeguato ai tempi. Il PUC ha individuato le aree industriali. Somma sarà anche una città a vocazione turistica con lo sviluppo di attività ricettive, dell’intero indotto a vantaggio dell’economia territoriale e dei giovani. Abbiamo dotato la città di un’intera pubblica illuminazione completamente nuova che ad oggi copre tutta Somma Vesuviana: masserie, centro, centro storico, parte alta. La nuova pubblica illuminazione di Somma Vesuviana è completamente a LED. Abbiamo rifatto ben 16 strade dando vita ad un’operazione senza precedenti che ha incluso anche la realizzazione di numerose rotonde a vantaggio del decoro urbano e della sicurezza stradale. Abbiamo affrontato due anni di pandemia rappresentando un modello nell’assistenza alle persone!”. E domani, Venerdì 10 Giugno, chiusura della campagna elettorale, alle ore 20 e 30, in piazza di Santa Maria del Pozzo.

L’Ufficio stampa del candidato a sindaco, Salvatore Di Sarno.













