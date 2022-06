Morte di Alessandro Selvaggio, Pallotti e Ronzullo: “Sette anni in attesa di giustizia e il processo ancora slitta”

72 Visite

«Stenta a decollare il processo presso il Tribunale di Napoli Nord sul

caso di Alessandro Selvaggio, il ragazzo che ha perso la vita a

Villaricca (Napoli) a causa di una buca sulla strada. Dopo 7 anni, la

famiglia non ha ancora ottenuto giustizia e chissà quanto altro tempo si

dovrà ancora attendere. Le udienze, infatti, continuano a slittare e ora

i giudici hanno addirittura rinviato il processo a dicembre, tra sei

mesi, un tempo davvero troppo lungo». A parlare sono Alberto Pallotti,

presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada

Odv e dell’Associazione Familiari e Vittime ODV, ed Elena Ronzullo,

presidente dell’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada ODV,

che aggiungono: «È lecito chiedersi, a questo punto, a cosa sia dovuta

la lentezza del Tribunale di Napoli Nord. Succede anche lì quello che un

servizio di Luca Abete, andato in onda su “Striscia la notizia”, ha

mostrato riguardo alla sede del Giudice di Pace di Aversa? Lì le

telecamere hanno mostrato faldoni accatastati nei corridoi e finanche

nei bagni, a causa della mancanza di personale. Sarà così anche nel

tribunale penale?».

Le tre associazioni, da sempre vicine alle vittime della strada e ai

loro familiari, si battono per la sicurezza stradale e affiancano le

famiglie delle vittime nei tribunali. Oggi, segnalano che al Tribunale

di Napoli Nord c’è un processo fermo da 7 anni per la morte del giovane

Alessandro Selvaggio e il presidente Pallotti, su segnalazione di Biagio

Ciaramella, vice presidente dell’Associazione Familiari e Vittime della

Strada, ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Marta

Cartabia, per richiedere un’ispezione al Tribunale di Napoli Nord.

Biagio Ciaramella è il papà di Luigi, morto giovanissimo a causa di un

incidente stradale, e si batte da anni per evitare che avvengano altri

incidenti mortali sulle strade e per chiedere l’applicazione delle pene

previste nei casi di omicidio stradale. La sua è una battaglia che

necessita sempre più del sostegno dei cittadini e delle Istituzioni per

fermare la mattanza che avviene sulle strade.

Presente alle udienze dei casi di omicidio stradale, Ciaramella lancia

oggi l’allarme sul numero eccessivo di incidenti verificatisi

ultimamente in Italia. Dopo la pandemia, infatti, la morte corre più

veloce sulle strade d’Italia: non passa giorno che non venga segnalato

un incidente mortale.

Sulle pagine Facebook delle associazioni

(www.facebook.com/giustiziaper luigi e www.facebook.com/ONLUSaifvs)

sono riportate le segnalazioni dei numerosi incidenti stradali avvenuti

finora, e che purtroppo continuano a verificarsi, in Italia. È una lista

infinita, terribile, che dovrebbe fare riflettere tutti, soprattutto le

Istituzioni. Invece, si fa poco o niente per sanare la situazione. E

intanto nei processi la parola giustizia è sempre più lontana e assente.

Sul caso Selvaggio è intervenuto anche l’avvocato Walter Rapattoni,

legale convenzionato delle associazioni e dei familiari di Selvaggio,

che ha detto: «È un processo con tempi troppo lunghi, in cui si sono

susseguiti una serie di rinvii sia per difetti di notifica, sia per il

cambio di un giudice. Nel novembre 2021, il nuovo giudice, dottoressa

Favina, ha ammesso come parti civili le associazioni e la mamma e il

fratello di Alessandro. Dopo avere sentito i consulenti, doveva essere

ascoltato il maresciallo dei Carabinieri che ha effettuato i

sopralluoghi sul luogo del sinistro, ma si è dovuto rinviare al 6 giugno

2022 perché il Pm non aveva depositato una parte della documentazione.

Nell’udienza del 6 giugno scorso il Pm era in possesso del fascicolo,

ritrovato solo il giorno prima, ma mancava un testimone. Il processo è

stato, pertanto, rinviato a dicembre, tra sei mesi. Il nostro timore è

che non si voglia far decollare il processo Selvaggio».

Ecco la lettera inviata al ministro Cartabia:

Roma, 8 giugno 2022

Illustre Signora Ministra,

con la presente Le rivolgo un appello urgente, certo della Sua

sensibilità. Le scrivo non solo come presidente di una delle

associazioni delle vittime della strada più attive e rappresentante di

questa comunità silente condannata all’ergastolo del dolore, ma come

semplice cittadino.

È in corso di svolgimento un processo presso il tribunale di Napoli

Nord, precisamente ad Aversa, che riguarda il caso di Alessandro

Selvaggio, un ragazzo che ha perso la vita a Villaricca (Napoli), a

causa di una buca sulla strada. Il suo motorino è sbandato mentre andava

al lavoro, è finito fuori strada e per Alessandro non c’è stato,

purtroppo, niente da fare. Dopo le indagini preliminari, è stato

rinviato a giudizio un tecnico del comune di Villaricca, sciolto per

infiltrazioni mafiose.

Il processo (Tribunale Napoli Nord, R.g.n.r. 12688/19) dopo 7 anni non è

praticamente ancora iniziato. Sono state addotte scuse assurde,

incredibili, vergognose. Prima ci si è appellati ai soliti problemi di

notifica, comuni a tutte le Procure, tuttavia inaccettabili, in seguito

allo smarrimento del fascicolo. Nella seconda udienza, il Pm era in

possesso del fascicolo, ritrovato solo il giorno prima, ma mancava un

testimone. Il processo è stato, pertanto, rinviato a dicembre, tra sei

mesi, e poi potrebbero passarne tanti altri per ottenere giustizia per

una tragedia avvenuta 7 anni fa.

Fra un decennio aspetteremo ancora una sentenza. È inaudita la

superficialità dimostrata per un omicidio stradale, che non fa ben

sperare. L’accaduto è molto grave e sembra sia usuale nei territori in

questione. Infatti, il giudice di pace di Napoli Nord è stato oggetto di

un servizio di Luca Abete trasmesso da “Striscia la notizia”, di cui

allego il link:

https://www.striscialanotizia. mediaset.it/video/aversa-faldo ni-ovunque-caos-dal-giudice- di-pace_77901.shtml.

Da questo video potrà dedurre le condizioni in cui versano quegli

uffici, dove i fascicoli sono sparsi ovunque, persino nei bagni.

L’amara constatazione è che le vittime della strada sono trattate senza

alcun rispetto, come se fossero vittime di serie B, perdono la vita

sulla strada a causa dell’incuria degli enti preposti a mantenere le

strade in condizioni sicure e poi sono anche ignorate dalla giustizia.

Per questi motivi, Le chiedo, in base al mio esposto, una ispezione al

tribunale di Napoli Nord, per capire se l’attenzione dedicata a questo

procedimento è consona allo spirito della nostra Costituzione e alla

legge Pinto.

RingraziandoLa anticipatamente per la Sua attenzione, porgo le mie più

vive cordialità, in attesa di una Sua cortese risposta.

Alberto Pallotti

Presidente nazionale Associazione Unitaria e Italiana Familiari e

Vittime della Strada ODV













